Застрелив знайому через ревнощі: на Миколаївщині судитимуть чоловіка за умисне вбивство
-
- Даріна МельничукКореспондентка
-
Жителя Запорізької області судитимуть за вбивство знайомої в одному з готелів Первомайська. За даними правоохоронців, чоловік застрелив жінку на ґрунті ревнощів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що обвинувачений, незаконно придбавши вогнепальну зброю та бойові припаси, прибув до одного з готелів у Первомайську. Дочекавшись знайому, на ґрунті ревнощів він здійснив у її бік щонайменше вісім прицільних пострілів. Від отриманих вогнепальних поранень жінка померла на місці.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Оскільки обвинувачений переховується від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, досудове розслідування здійснювалося у формі спеціального досудового розслідування, — повідомили в прокуратурі.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві та незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 115 та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).
За інкриміновані злочини обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у селі Баловне Миколаївського району 62-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві пасинка. За даними слідства, під час сварки він вистрілив у 38-річного чоловіка з мисливської рушниці.
Останні новини про: Вбивство
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.