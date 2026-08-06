Застрелив знайому через ревнощі: на Миколаївщині судитимуть чоловіка за умисне вбивство

На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який застрелив знайому в готелі Первомайська. Фото ілюстративне: pixabay

Жителя Запорізької області судитимуть за вбивство знайомої в одному з готелів Первомайська. За даними правоохоронців, чоловік застрелив жінку на ґрунті ревнощів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що обвинувачений, незаконно придбавши вогнепальну зброю та бойові припаси, прибув до одного з готелів у Первомайську. Дочекавшись знайому, на ґрунті ревнощів він здійснив у її бік щонайменше вісім прицільних пострілів. Від отриманих вогнепальних поранень жінка померла на місці.

— Оскільки обвинувачений переховується від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, досудове розслідування здійснювалося у формі спеціального досудового розслідування, — повідомили в прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві та незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 115 та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).

За інкриміновані злочини обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Баловне Миколаївського району 62-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві пасинка. За даними слідства, під час сварки він вистрілив у 38-річного чоловіка з мисливської рушниці.