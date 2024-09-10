На Миколаївщині поліцейські підозрюють трьох людей, які побили та підпалили чоловіка. Ілюстраційне фото

Ввечері 8 вересня у селі Зайчевське Миколаївського району 34-річного чоловіка побили, облили фарбою та підпалили.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Миколаївській області.

Зазначається, що вчора, 9 вересня, до поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення госпіталізовано 34-річного чоловіка з опіками тіла.

«Зловмисники побили чоловіка, посадили в автомобіль та відвезли у поле. Там забрали у нього телефон, облили чоловіка фарбою, обсипали пір’ям та підпалили. Після чого погасили вогонь, та відвезли його додому, де і покинули», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили причетних до злочину осіб та затримали трьох чоловіків 37, 35 та 18 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Підозрюваним загрожує до десяти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 6 вересня до відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку по проспекту Центральному, які виявили у під’їзді труп чоловіка.