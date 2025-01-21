  • вівторок

    21 січня, 2025

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

₴65 млн: Сінгапурська компанія сплатила збитки за забруднення акваторії порту «Південний»

Після більш ніж чотирьох років та тривалих судових тяжб Сінгапурська компанія виплатила 64,8 мільйона гривень збитків, завданих викидом 8,4 тонн пальмової олії в акваторії морського порту «Південний».

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, інцидент стався 30 квітня 2020 року, тоді на капітана судна «STAVANGER» склали відповідний протокол. Розмір завданих державі збитків становив 2,4 мільйони доларів (понад 64 мільйони гривень). Однак компанія відмовилася компенсувати збитки, тому справа передали до суду.

Наслідки скидання пальмової олії в акваторії порту. Фото: Єгор ФірсовНаслідки скидання пальмової олії в акваторії порту. Фото: Єгор Фірсов
Наслідки скидання пальмової олії в акваторії порту. Фото: Єгор ФірсовНаслідки скидання пальмової олії в акваторії порту. Фото: Єгор Фірсов

11 липня 2022 року Господарський суд Одеської області частково задовольнив позов екологічної інспекції, зобов’язавши компанію виплатити збитки. Незважаючи на це, кошти довгий час не сплачувалися.

«Лише завдяки наполегливій і систематичній співпраці з міжнародними інституціями вдалося домогтися остаточного завершення справи. 17 січня 2025 року збитки були сплачені у повному обсязі», — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року у порту «Південний» в Одеській області внаслідок аварії сталося скидання пальмової олії.

Останні новини про: Одещина

На Одещині іноземця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон
На Одещині компанію підозрюють у постачанні мікрочипів для російських ракет та дронів
Одеські комунальники демонтують назву міста Южне
Реклама

Читайте також:

новини

У 2024 році автобусами «Миколаївпастранс» скористалось понад 7 млн пасажирів

Даріна Мельничук
новини

Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

Даріна Мельничук
новини

Фонд держмайна готує до продажу наукові інститути рибного флоту та землеустрою у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

В ДЖКГ Миколаєва кажуть, що станцію переробки будсміття потрібно запустити навесні: «Якщо техніка стоятиме без роботи, японці її заберуть»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одещина

Одеські комунальники демонтують назву міста Южне
На Одещині компанію підозрюють у постачанні мікрочипів для російських ракет та дронів
На Одещині іноземця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

В Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України, пропливши 25 метрів

2 години тому

На Миколаївщині за добу ліквідували п'ять пожеж: одна з них виникла через падіння БпЛА

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні