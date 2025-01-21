₴65 млн: Сінгапурська компанія сплатила збитки за забруднення акваторії порту «Південний»

Після більш ніж чотирьох років та тривалих судових тяжб Сінгапурська компанія виплатила 64,8 мільйона гривень збитків, завданих викидом 8,4 тонн пальмової олії в акваторії морського порту «Південний».

Як повідомили у Державній екологічній інспекції, інцидент стався 30 квітня 2020 року, тоді на капітана судна «STAVANGER» склали відповідний протокол. Розмір завданих державі збитків становив 2,4 мільйони доларів (понад 64 мільйони гривень). Однак компанія відмовилася компенсувати збитки, тому справа передали до суду.

Наслідки скидання пальмової олії в акваторії порту. Фото: Єгор Фірсов Наслідки скидання пальмової олії в акваторії порту. Фото: Єгор Фірсов

11 липня 2022 року Господарський суд Одеської області частково задовольнив позов екологічної інспекції, зобов’язавши компанію виплатити збитки. Незважаючи на це, кошти довгий час не сплачувалися.

«Лише завдяки наполегливій і систематичній співпраці з міжнародними інституціями вдалося домогтися остаточного завершення справи. 17 січня 2025 року збитки були сплачені у повному обсязі», — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року у порту «Південний» в Одеській області внаслідок аварії сталося скидання пальмової олії.