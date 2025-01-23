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Росія атакувала Запоріжжя: одна людина загинула, серед поранених двомісячна дитина

Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 22 січня російські війська запустили ударні безпілотники по Запоріжжю. Внаслідок атаки один чоловік загинув, ще 31 людина постраждала, серед них двомісячний хлопчик.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, одна багатоповерхівка зруйнована, ще тридцять — пошкоджені. Також понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах міста.

Крім цього, серед постраждалих чотири співробітники ДСНС. Зараз вони у лікарні, медики надають всю необхідну допомогу.

Зазначається, що росіяни завдали чотири ракетних удари по Запоріжжю.

«Наразі без світла залишаються понад 20 тисяч жителів, ще 17 тисяч — без теплопостачання.  На місцях влучань працюють всі служби, до ліквідації наслідків долучилися і благодійники, а також розгорнуті пункти незламності», — розповів Іван Федоров.

Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45. Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної атаки.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВАНаслідки обстрілу Запоріжжя 22 січня. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, вночі 23 січня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині девʼять безпілотників Shahed 131/136.

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