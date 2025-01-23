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На Херсонщині судитимуть підприємця за неякісні укриття

Облаштування укриття в одному з навчальних закладів. Ілюстративне фото «МикВісті»Облаштування укриття в одному з навчальних закладів. Ілюстративне фото «МикВісті»

На Херсонщині перед судом постане підприємець, якого звинувачують у привласнені державних коштів та встановлені неякісних залізобетонних мобільних укриттів. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як зазначили у обласні прокуратурі, у травні 2023 року обвинувачений уклав договір з департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА. Згідно з умовами договору, за 3,8 мільйона гривень мали поставити та встановити 10 укриттів для Херсонської громади.

Через кілька місяців підрядник надав замовнику офіційні документи про виконання робіт і отримав бюджетні кошти. Проте, за результатами експертиз, встановлено, що укриття не відповідають технічним характеристикам, передбаченим у договорі.

Раніше повідомлялось, що управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало договір на будівництво протирадіаційного укриття вартістю 82 мільйони гривень із київською компанією «Тенсенс», яка не має власної техніки, офісу та співробітників.

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