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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 24 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Е. Димитрова;
  • вул. В. Станка;
  • вул. Східна (Соляні ТП — 925,936);
  • вул. Димова;
  • вул. Червоноармійська;
  • вул. Річкова;
  • вул. Східна;
  • вул. Данила Мурашка;
  • вул. Виноградна (Центральний);
  • вул. Омеляновича-Павленка;
  • вул. І. Борщака;
  • вул. Староболгарська;
  • вул. Павлова;
  • вул. Успенська;
  • вул. Народна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • вул. 8 Поздовжня;
  • вул. 10 Поздовжня.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 5 Лінія;
  • А проїзд;
  • Б проїзд;
  • Г проїзд;
  • вул. Данила Мурашка;
  • вул. Виноградна (Центральный);
  • вул. Омеляновича-Павленка;
  • вул. Староболгарська;
  • вул. Павлова;
  • вул. Успенська;
  • вул. Народна;
  • вул. I. Франка;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • пров. 1 Козацький;
  • вул. Приміська;
  • пров. Колективний;
  • вул. Літня;
  • вул. Коцюбинського;
  • вул. Декоративна;
  • вул. Димова;
  • вул. Червоноармійська;
  • вул. В. Станка;
  • вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
  • вул. Е. Димитрова;
  • вул. Річкова;
  • вул. Східна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
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