Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 24 січня, 2025
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Сьогодні, 24 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Е. Димитрова;
- вул. В. Станка;
- вул. Східна (Соляні ТП — 925,936);
- вул. Димова;
- вул. Червоноармійська;
- вул. Річкова;
- вул. Східна;
- вул. Данила Мурашка;
- вул. Виноградна (Центральний);
- вул. Омеляновича-Павленка;
- вул. І. Борщака;
- вул. Староболгарська;
- вул. Павлова;
- вул. Успенська;
- вул. Народна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 3 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 10 Поздовжня.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 11 Поздовжня;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. 5 Лінія;
- А проїзд;
- Б проїзд;
- Г проїзд;
- вул. Данила Мурашка;
- вул. Виноградна (Центральный);
- вул. Омеляновича-Павленка;
- вул. Староболгарська;
- вул. Павлова;
- вул. Успенська;
- вул. Народна;
- вул. I. Франка;
- вул. Марії Заньковецької;
- пров. 1 Козацький;
- вул. Приміська;
- пров. Колективний;
- вул. Літня;
- вул. Коцюбинського;
- вул. Декоративна;
- вул. Димова;
- вул. Червоноармійська;
- вул. В. Станка;
- вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
- вул. Е. Димитрова;
- вул. Річкова;
- вул. Східна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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