Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 24 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Е. Димитрова;

вул. В. Станка;

вул. Східна (Соляні ТП — 925,936);

вул. Димова;

вул. Червоноармійська;

вул. Річкова;

вул. Східна;

вул. Данила Мурашка;

вул. Виноградна (Центральний);

вул. Омеляновича-Павленка;

вул. І. Борщака;

вул. Староболгарська;

вул. Павлова;

вул. Успенська;

вул. Народна.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 3 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 10 Поздовжня.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 11 Поздовжня;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 5 Лінія;

А проїзд;

Б проїзд;

Г проїзд;

вул. Данила Мурашка;

вул. Виноградна (Центральный);

вул. Омеляновича-Павленка;

вул. Староболгарська;

вул. Павлова;

вул. Успенська;

вул. Народна;

вул. I. Франка;

вул. Марії Заньковецької;

пров. 1 Козацький;

вул. Приміська;

пров. Колективний;

вул. Літня;

вул. Коцюбинського;

вул. Декоративна;

вул. Димова;

вул. Червоноармійська;

вул. В. Станка;

вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);

вул. Е. Димитрова;

вул. Річкова;

вул. Східна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.