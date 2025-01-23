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Сапери обстежили більше 500 тис. га на Миколаївщині з початку повномасштабної війни

Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»Сапери працюють у Шевченівській громаді, архівне фото: «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення Росії сапери обстежили понад 543 тисячі гектарів територій Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації. 

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області виконані такі роботи:

• обстежено 543 тисяч гектар територій області;

• обстежено та розміновано 3 тисячі 145 гектар акваторій;

• вилучено 68 тисяч 470 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 88 авіабомб;

• обстежено 320 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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