Сапери обстежили більше 500 тис. га на Миколаївщині з початку повномасштабної війни
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- Анна Гакман
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18:05, 23 січня, 2025
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З початку повномасштабного вторгнення Росії сапери обстежили понад 543 тисячі гектарів територій Миколаївської області.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області виконані такі роботи:
• обстежено 543 тисяч гектар територій області;
• обстежено та розміновано 3 тисячі 145 гектар акваторій;
• вилучено 68 тисяч 470 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 88 авіабомб;
• обстежено 320 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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