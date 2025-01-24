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Човен до Молдови за $14 тисяч: прикордонники затримали групу чоловіків

Затримання чоловіків біля кордону. Фото: ДержприкордслужбаЗатримання чоловіків біля кордону. Фото: Держприкордслужба

Прикордонники затримали групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Організатору оголосили підозру. 

За даними Держприкордслужби, підозрюваний, мешканець Вінницької області запропонував трьом одеситам нелегальне переправлення до Молдови за 14 тисяч доларів. В послуги входила доставка до берега Дністра, гумовий човен та весла.

Під час оперативних заходів правоохоронці зупинили легковий автомобіль неподалік кордону. У машині, крім водія, перебували троє пасажирів та необхідне спорядження для переправи.

Фігурантів затримали, організатору загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирів уже притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.

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