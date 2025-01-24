Човен до Молдови за $14 тисяч: прикордонники затримали групу чоловіків
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- Світлана Іванченко
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16:39, 24 січня, 2025
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Прикордонники затримали групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Організатору оголосили підозру.
За даними Держприкордслужби, підозрюваний, мешканець Вінницької області запропонував трьом одеситам нелегальне переправлення до Молдови за 14 тисяч доларів. В послуги входила доставка до берега Дністра, гумовий човен та весла.
Під час оперативних заходів правоохоронці зупинили легковий автомобіль неподалік кордону. У машині, крім водія, перебували троє пасажирів та необхідне спорядження для переправи.
Фігурантів затримали, організатору загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирів уже притягнули до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.
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