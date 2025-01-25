  • субота

    25 січня, 2025

  • 6.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 січня , 2025 субота

  • Миколаїв • 6.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Баштанці через коротке замикання загорівся житловий будинок: пожежники врятували з вогню чоловіка

Ліквідація пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Впродовж 24 січня у Миколаївській області сталося п'ять пожеж в житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Одна з пожеж сталася по вулиці Театральній у Баштанці – там горів житловий будинок. Рятувальники вивели на вулицю 68-річного чоловіка, який на момент пожежі був у приміщенні.  Його оглянули медики та надали першу невідкладну допомогу. А пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів. Попередня причина її виникнення – коротке замкнення електромережі.

У селі Стара Богданівка Радсадівської громади зайнявся дах сараю на території приватного будинку. Вогнеборці загасили пожежу на площі 25 квадратних метрів. Вогонь пошкодив перекриття.

Водночас у села Богданівка Прибузької громади горіли дрова, що зберігались в сараї. Рятувальники загасили пожежу площею 25 квадратних метрів.

У двох останніх випадках причини встановлюються.

Ще дві пожежі сміття загасили вогнеборці на незначних плащах.

Нагадаємо, 22 січня у селі Висунськ в Баштанському районі Миколаївщини горів житловий будинок.

Останні новини про: Пожежі

Атака дронами по Миколаєву: у двох районах міста сталися масштабні пожежі
На Миколаївщині за добу виникли чотири пожежі, на одній врятували чоловіка
У селі на Миколаївщині горів житловий будинок
Реклама

Читайте також:

новини

В ДЖКГ Миколаєва провели техобстеження будинку на Шнеєрсона, який вкрився тріщинами

Юлія Бойченко
новини

Кім розповів, що миколаївські порти готові запрацювати «хоч завтра»

Юлія Бойченко
новини

Кім чотири роки не нараховував собі премії через запитання журналіста

Аліна Квітко
новини

«Це лягатиме в тариф», — Кім не хоче поспішати з кредитом на понад €100 млн від ЄІБ на очисні споруди

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині у 2025 році завершать ремонт п’яти мостів, ще сім потребують відновлення

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

У селі на Миколаївщині горів житловий будинок
На Миколаївщині за добу виникли чотири пожежі, на одній врятували чоловіка
Атака дронами по Миколаєву: у двох районах міста сталися масштабні пожежі

В ДЖКГ Миколаєва провели техобстеження будинку на Шнеєрсона, який вкрився тріщинами

Юлія Бойченко

За добу ворог двічі вдарив FPV-дронами по громаді на Миколаївщині

Кім розповів, що миколаївські порти готові запрацювати «хоч завтра»