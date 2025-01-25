У Баштанці через коротке замикання загорівся житловий будинок: пожежники врятували з вогню чоловіка

Ліквідація пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Впродовж 24 січня у Миколаївській області сталося п'ять пожеж в житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одна з пожеж сталася по вулиці Театральній у Баштанці – там горів житловий будинок. Рятувальники вивели на вулицю 68-річного чоловіка, який на момент пожежі був у приміщенні. Його оглянули медики та надали першу невідкладну допомогу. А пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів. Попередня причина її виникнення – коротке замкнення електромережі.

У селі Стара Богданівка Радсадівської громади зайнявся дах сараю на території приватного будинку. Вогнеборці загасили пожежу на площі 25 квадратних метрів. Вогонь пошкодив перекриття.

Водночас у села Богданівка Прибузької громади горіли дрова, що зберігались в сараї. Рятувальники загасили пожежу площею 25 квадратних метрів.

У двох останніх випадках причини встановлюються.

Ще дві пожежі сміття загасили вогнеборці на незначних плащах.

Нагадаємо, 22 січня у селі Висунськ в Баштанському районі Миколаївщини горів житловий будинок.