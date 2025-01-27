В Одесі підпалили автомобіль: поліція затримала підозрюваних

В Одесі у дворі житлового будинку на вулиці Євгена Чикаленка днями підпалили автомобіль. Поліція затримала двох підозрюваних чоловіків. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в Нацполіції в Одеській області, один із підозрюваних отримав через месенджер пропозицію за гроші підпалити авто. Для цього від залучив свого товариша. Під керівництвом так званого куратора вони обрали автомобіль, погодили деталі та отримали гроші для купівлі легкозаймистої рідини.

Затриманий підозрюваний у підпалі авто в Одесі. Фото: Нацполіція в Одеській області Слідчі дії в квартирі підозрюваних у підпалі. Фото: Затримані підозрювані у підпалі авто в Одесі. Фото: Нацполіція в Одеській області Затриманий підозрюваний у підпалі авто в Одесі. Фото: Нацполіція в Одеській області

Під час комендантської години молодики облили машину бензином та підпалили. Щоб підтвердити виконання «завдання», вони зняли пожежу на відео та надіслали замовнику. Проте гонорару так і не отримали.

Зазначається, що під час пожежі ніхто не постраждав, завдані збитки ще встановлюються.

Наслідки підпалу авто в Одесі. Фото: Нацполіція в Одеській області Наслідки підпалу авто в Одесі. Фото: Нацполіція в Одеській області

Поліція вилучила, як речові докази мобільні телефони підозрюваних, одяг, у якому вони скоювали підпал, а також ємності з-під пального. Усі докази направлені на експертизу.

Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 454 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Одещині у 2024 році сталося 82 підпали, більшість із них — на замовлення РФ.