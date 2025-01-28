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На Київщині російський дрон пошкодив музей ретроавтівок

Наслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВАНаслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВА

У вівторок, 28 січня, у Київській області уламки збитого безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Десятки автівок зазнали пошкоджень.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник.

«Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено», — повідомив він.

Наслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВАНаслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВА
Пошкоджений музей ретро-автівок/ Фото: Київська ОВАПошкоджений музей ретро-автівок/ Фото: Київська ОВА
Пошкоджений музей ретро-автівок/ Фото: Київська ОВАПошкоджений музей ретро-автівок/ Фото: Київська ОВА

Також зазначається, що ворожі удари зафіксували у ще 3 районах області. Там пошкоджені 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВАНаслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВА
Наслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВАНаслідки удару по Києву. Фото: Київська ОВА

Нагадаємо, що росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду дронами FPV. В одному із сіл пошкоджені будинки.

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