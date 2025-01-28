Миколаївська станція переливання крові потребує донорів

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

У середу, 29 січня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів усіх груп.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

Усі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

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З собою необхідно мати паспорт.

Що потрібно, щоб стати донором?

Донорство крові є важливою частиною системи охорони здоров'я, яка допомагає рятувати життя пацієнтів, що потребують переливання крові та її компонентів.

Щоб стати донором, необхідно відповідати медичним критеріям: вік від 18 до 60 років, вага понад 50 кг та відсутність протипоказань до донорства. Перед здачею крові донор проходить медичний огляд.

Підготовка до здачі крові включає виключення алкоголю за 48 годин до процедури, уникнення жирної їжі, сну і легкого сніданку. Після здачі крові донори отримують довідку на додатковий день відпочинку. Донорство не тільки допомагає іншим, але й позитивно впливає на здоров'я донора.