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У Херсоні за минулий рік демонтували понад 60 рекламних конструкцій

Садове кільце у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Садове кільце у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Протягом 2024 року у Херсоні демонтували 66 рекламних конструкцій, з яких 27 не мали відповідних документів, а 39 були в аварійному стані.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зокрема, борди та сітілайти прибрали з вулиць Нафтовиків, Примаченка, Ілюші Кулика, Лютеранської, Івана Богуна, Гірського та інших.

«Власники демонтували 38 наземних носіїв реклами, всі інші конструкції були демонтовані у співпраці управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради та Херсонводоканалу», — повідомив Роман Мрочко.

Що з розміщенням зовнішньої реклами у Миколаєві?

Нагадаємо, що виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів. 

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що нові вимоги не скасовують дії дозволів на встановлення зовнішньої реклами, які були видані раніше. 

Нещодавно у Миколаєві затвердили знесення рекламних обʼєктів по вулицях Погранична, Ігоря Бедзая, Генерала Олекси Алмазова, а також по проспекту Героїв України. За словами директора департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євгена Полякова, в місті приберуть 213 рекламних споруд.

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