У Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку: відомо про чотирьох загиблих
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- Альона Коханчук
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9:32, 30 січня, 2025
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У ніч проти четверга, 30 січня, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Сумах. Відомо про чотирьох загиблих.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Сумській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок влучання російського дрону по десятиповерховому будинку зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Пошкоджено 20 автівок, скління понад 80 вікон і балконів.
Рятувальникам вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитину, також евакуйовано 118 людей. Також працівники ДСНС витягли з під завалів тіла чотирьох загиблих. Роботи з пошуку потерпілих тривають
У місцевій ОВА додали, що госпіталізовано п’ятьох людей, серед них дитина, троє осіб — у важкому стані.
30 та 31 січня у Сумах оголошено днями жалоби.
Раніше повідомлялося. що протягом доби російська армія девʼять разів атакувала Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії. В одному із сіл пошкоджено будинок.
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