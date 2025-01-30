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У Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку: відомо про чотирьох загиблих

В Сумах триває пошукова операція. Фото: ДСНСВ Сумах триває пошукова операція. Фото: ДСНС

У ніч проти четверга, 30 січня, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Сумах. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Сумській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок влучання російського дрону по десятиповерховому будинку зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Пошкоджено 20 автівок, скління понад 80 вікон і балконів.

Рятувальникам вдалося врятувати 4 людини, серед них 1 дитину, також евакуйовано 118 людей. Також працівники ДСНС витягли з під завалів тіла чотирьох загиблих. Роботи з пошуку потерпілих тривають

У місцевій ОВА додали, що госпіталізовано п’ятьох людей, серед них дитина, троє осіб — у важкому стані.

30 та 31 січня у Сумах оголошено днями жалоби.

Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку в Сумах. Фото: ДСНСВорожий дрон поцілив у багатоповерхівку в Сумах. Фото: ДСНС
В Сумах триває пошукова операція. Фото: ДСНСВ Сумах триває пошукова операція. Фото: ДСНС
Рятувальники деблокували тіла загиблих. Фото: ДСНСРятувальники деблокували тіла загиблих. Фото: ДСНС
Пошкоджено багатоверхівку в Сумах. Фото: ДСНСПошкоджено багатоверхівку в Сумах. Фото: ДСНС
Пошкоджений будинок в Сумах. Фото: ДСНСПошкоджений будинок в Сумах. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося. що протягом доби російська армія девʼять разів атакувала Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії. В одному із сіл пошкоджено будинок.

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