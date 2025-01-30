За добу росіяни били по Миколаївщині з FPV-дронів та артилерії: пошкоджено будинок
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 30 січня, 2025
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Протягом доби російська армія девʼять разів атакувала Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії. В одному із сіл пошкоджено будинок.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вчора, 29 січня, росіяни п’ять разів били дронами FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок одного із обстрілів в селі Солончаки пошкоджено приватний будинок.
Окрім цього, о 12:17, 12:25 і 12:55, війська РФ вдарили FPV дронами по Очакову.
Також, вночі 30 січня, о 01:07 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.
Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.
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