За добу росіяни били по Миколаївщині з FPV-дронів та артилерії: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Протягом доби російська армія девʼять разів атакувала Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії. В одному із сіл пошкоджено будинок.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вчора, 29 січня, росіяни п’ять разів били дронами FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок одного із обстрілів в селі Солончаки пошкоджено приватний будинок.

Окрім цього, о 12:17, 12:25 і 12:55, війська РФ вдарили FPV дронами по Очакову.

Також, вночі 30 січня, о 01:07 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.