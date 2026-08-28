Миколаївські депутати не підтримали законопроєкт про кворум рад: АМУ побачила ризик для мерів

Депутати міськради Миколаєва відклали підтримку звернення щодо законопроєкту про повноважність місцевих рад під час війни. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міськради не підтримали звернення до Верховної Ради щодо законопроєкту №14405, який має вирішити проблему кворуму місцевих рад під час воєнного стану. Водночас Асоціація міст України попереджає: документ містить норму, яка може спростити дострокове припинення повноважень міських голів.

Проєкт звернення розглянули після листа Всеукраїнської асоціації громад. Вона запропонувала міським радам підтримати законопроєкт №14405 та звернутися до Верховної Ради і народних депутатів, обраних від відповідних областей, пишуть «МикВісті».

Як пояснила під час засідання комісії з питань законності та гласності преставниця апарату ради Катерина Дубенко, лист асоціації направили депутатам Миколаївської міськради для отримання пропозицій та зауважень. Однак їх не надійшло, тому проєкт звернення підготували у запропонованій редакції.

Законопроєкт №14405 стосується ситуацій, коли місцева рада через дострокове припинення повноважень частиною депутатів втрачає можливість ухвалювати рішення. Наприклад, коли депутати можуть бути мобілізовані, проходити військову службу або з інших причин припиняти свої повноваження. У результаті рада може залишитися без необхідної кількості голосів для роботи.

Під час обговорення голова комісії з питань гласності, депутат міськради Олена Кісельова заявила, що не підтримуватиме проєкт звернення. За її словами, проблема з кількістю депутатів у місцевих радах справді існує, однак вирішувати її шляхом зміни правил роботи ради потрібно обережно. Вона вважає, що законодавство вже передбачає механізми на випадок, коли місцева рада не може здійснювати свої повноваження, зокрема через утворення військової адміністрації.

— Там, де рада не має можливості здійснювати повноваження, за законом утворюється військова адміністрація з повнотою відповідальності і перекладанням відповідальності на виконавчі органи, — зазначила голова комісії.

Депутат Артем Ільюк звернув увагу на ситуацію безпосередньо у Миколаївській міській раді. За його словами, з 54 депутатів наразі залишився 51 — троє припинили свої повноваження. При цьому частина чинних депутатів сьогодні проходить військову службу.

Артем Ільюк заявив, що не вважає правильним позбавляти таких депутатів їхнього статусу лише через те, що вони фізично не можуть брати участь у засіданнях ради.

— Як я можу, якщо я навіть не знаю, де зараз людина воює, як вона себе почуває, просто по суті його викреслити з цього процесу, — сказав депутат.

Також депутати звернули увагу на проблему заміщення тих, хто вже припинив свої повноваження. За словами Олени Кісельової, цей процес у Миколаєві ускладнений через проблеми з роботою відповідної виборчої комісії.

Таким чином, на думку депутатів, замість того, щоб просто змінювати правила кворуму, необхідно забезпечити роботу механізмів, які дозволяють заміщувати депутатів, що вибули.

Під час пленарного засідання сессії Миколаївської міськради, 27 серпня, секретар міської ради Дмитро Фалько зазначив, що під час розгляду на комісії документ не отримав одностайної підтримки. Тому він запропонував внести до звернення окреме положення щодо захисту прав депутатів, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу.

Олександр Сєнкевич підтримав цю позицію, наголосивши, що чинні депутати, які проходять військову службу, не повинні автоматично втрачати свої права.

У результаті міський голова запропонував не голосувати за звернення у нинішній редакції, а доопрацювати його та повторно винести на розгляд наступного пленарного засідання.

АМУ: спрощувати усунення мерів не можна

Водночас Асоціація міст України звернула увагу на ще одну норму законопроєкту №14405 — щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного та міського голови.

В АМУ виступають проти зниження кількості голосів депутатів, необхідних для такого рішення, вважаючи це ризиком для стабільності місцевого самоврядування. В Асоціації зазначають, що наразі 321 муніципалітет працює без законно обраного голови, тому спрощення процедури може посилити проблеми з управлінням громадами.

АМУ пропонує натомість передбачити механізм, за якого у разі проблем із повноважністю ради відповідні повноваження можуть здійснювати виконавчий комітет та/або голова громади.