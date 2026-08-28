Миколаївщина може отримати майже 300 гектарів нових заповідних територій

На Миколаївщині хочуть створити чотири нові об’єкти природно-заповідного фонду. Фото: архів МикВісті

На Миколаївщині планують створити чотири нові об’єкти природно-заповідного фонду. Якщо обласна рада підтримає рішення, площа заповідних територій області збільшиться ще на близько 290 гектарів.

Йдеться про три ландшафтні заказники та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Дружба». Питання розглянула профільна комісія Миколаївської обласної ради 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Керівниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Олександра Єфименко повідомила, що для створення нових природоохоронних територій уже розробили чотири відповідні проєкти. Усі вони погоджені у встановленому законом порядку.

Після їх оголошення кількість об’єктів природно-заповідного фонду на території області має зрости до 167 гектарів.

Окремо під час засідання звернули увагу на історію з парком «Дружба». Перше клопотання щодо його створення, як зазначили на комісії, було подане ще 10 березня 2021 року. Тобто від першого клопотання до розгляду питання минуло понад п’ять років.

Профільна комісія рекомендувала винести проєкт рішення на розгляд 38-ї чергової сесії Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, у Миколаєві у 2025 році після багатьох років пошуків нарешті знайшли документи, які підтверджують створення парку-пам’ятки «Дружба». Начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко розповіла, що парк «Дружба» у Корабельному районі був зарезервований рішенням облради ще у 1993 році. Тоді ж на цій території заборонили будь-яке будівництво, реконструкцію чи вирубку зелених насаджень. Однак процедура створення парку так і не була завершена, і з 2021 року її довелося фактично починати заново.

Слід зазначити, що на Миколаївщині площа заповідних об'єктів є однією з найнижчих по Україні.