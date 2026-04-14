Парк «Дружба» та ще два об'єкти: на Миколаївщині збираються розширити площу природних заповідників

На Миколаївщині площа заповідних об'єктів є однією з найнижчих по Україні. У цьому році її планують розширити на 190 гектарів, у тому числі завдяки парку «Дружба».

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Мац, пишуть «МикВісті».

Дмитро Мац повідомив, що незважаючи на війну і те, що окупованою є і частина природньо-заповідних територій в області, на цей рік планують створити три такі нові об'єкти. Збираються розробити проєкти щодо парку «Дружба» у Миколаєві та двох об'єктів в області: у Миколаївському районі (Новооукраїнський) і Старогорожинський (Баштанський район).

— Ми плануємо, що площа природньо-заповідного фонду при створенні цих об'єктів збільшиться практично на 190 гектарів. Взагалі, якщо казати по Україні, площа заповідних об'єктів у Миколаївській області є однією з найнижчих. У нас 3,19% території перебувають в об'єктах природно-заповідного фонду. Якщо ми збільшуємо, цю територію, то буквально по сотій, по десятій на рік — це вже є значним прогресом у цій справі, — зазначив Дмитро Мац.

Нагадаємо, у Миколаєві у 2025 році після багатьох років пошуків нарешті знайшли документи, які підтверджують створення парку-пам’ятки «Дружба». Начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко розповіла, що парк «Дружба» у Корабельному районі був зарезервований рішенням облради ще у 1993 році. Тоді ж на цій території заборонили будь-яке будівництво, реконструкцію чи вирубку зелених насаджень. Однак процедура створення парку так і не була завершена, і з 2021 року її довелося фактично починати заново.