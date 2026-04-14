 Парк 'Дружба' у Миколаєві збільшується на 190 га

Парк «Дружба» та ще два об'єкти: на Миколаївщині збираються розширити площу природних заповідників

«Дуб горизонтальний» в парку «Дружба». Архівне фото «МикВісті»«Дуб горизонтальний» в парку «Дружба». Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині площа заповідних об'єктів є однією з найнижчих по Україні. У цьому році її планують розширити на 190 гектарів, у тому числі завдяки парку «Дружба».

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Мац, пишуть «МикВісті».

Дмитро Мац повідомив, що незважаючи на війну і те, що окупованою є і частина природньо-заповідних територій в області, на цей рік планують створити три такі нові об'єкти. Збираються розробити проєкти щодо парку «Дружба» у Миколаєві та двох об'єктів в області: у Миколаївському районі (Новооукраїнський) і Старогорожинський (Баштанський район).

— Ми плануємо, що площа природньо-заповідного фонду при створенні цих об'єктів збільшиться практично на 190 гектарів. Взагалі, якщо казати по Україні, площа заповідних об'єктів у Миколаївській області є однією з найнижчих. У нас 3,19% території перебувають в об'єктах природно-заповідного фонду. Якщо ми збільшуємо, цю територію, то буквально по сотій, по десятій на рік — це вже є значним прогресом у цій справі, — зазначив Дмитро Мац.

Нагадаємо, у Миколаєві у 2025 році після багатьох років пошуків нарешті знайшли документи, які підтверджують створення парку-пам’ятки «Дружба». Начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко розповіла, що парк «Дружба» у Корабельному районі був зарезервований рішенням облради ще у 1993 році. Тоді ж на цій території заборонили будь-яке будівництво, реконструкцію чи вирубку зелених насаджень. Однак процедура створення парку так і не була завершена, і з 2021 року її довелося фактично починати заново.

Останні новини про: Екологія

Імператорські пінгвіни та морські котики опинилися під загрозою зникнення
У заказнику на Одещині вирубали 13 дубів: збитки оцінили майже в ₴1 млн
На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках

Юлія Лук’яненко
новини
У ЦНАПах Миколаєва за минулий рік опрацювали понад 85 тисяч звернень

Анна Гакман
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
Останні новини про: Екологія

На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА
У заказнику на Одещині вирубали 13 дубів: збитки оцінили майже в ₴1 млн
Імператорські пінгвіни та морські котики опинилися під загрозою зникнення

У центрі Миколаєва планують створити місце пам’яті, пов’язане з трагедією полону

5 годин тому

На Миколаївщині видали 38 дозволів на викиди забруднюючих речовин, — ОВА

Головне сьогодні