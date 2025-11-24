Документи шукали 30 років: у Миколаєві відновили процедуру створення парку «Дружба»

«Дуб горизонтальний» в парку «Дружба». Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві нарешті знайшли документи, які підтверджують створення парку-пам’ятки «Дружба» — після багатьох років пошуків. Тепер питання винесуть на розгляд сесії обласної ради.

Про це стало відомо під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, повідомляють «МикВісті».

Начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко розповіла, що парк «Дружба» у Корабельному районі був зарезервований рішенням облради ще у 1993 році. Тоді ж на цій території заборонили будь-яке будівництво, реконструкцію чи вирубку зелених насаджень.

Однак процедура створення парку так і не була завершена, і з 2021 року її довелося фактично починати заново.

За словами Олександри Єфименко, управління неодноразово зверталося до міської ради щодо узгодження цього питання. Але лише 14 листопада місто надало відповідь — разом із посиланням на рішення 1994 року, де офіційно погоджено створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва на території парку «Дружба».

«Таким чином ми маємо клопотання, яке підтримано рішенням облради. Ми маємо узгодження Миколаївської міської ради на створення цього об’єкту і ми можемо продовжувати цю процедуру. Також нам вдалося з’ясувати, що у 2016 року Миколаївська міська рада вже встановила межі цього парку. По процедурі нам потрібно тільки розробити проєкт створення та винести на засідання сесії обласної ради», — повідомила Олександра Єфименко.

Голова комісії Алла Ряжських підсумувала ситуацію: «От бачите, як просто: 30 років шукали документи — і знайшли».

Члени комісії рекомендували Управлінню екології Миколаївської ОВА передбачити у бюджеті на 2026 рік кошти на розробку проєкту створення парку-пам’ятки «Дружба».

Зазначимо, що на території парку також розташована пам’ятка природи місцевого значення — «Дуб горизонтальний». Як повідомляли у 2023 році в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА, дерево має нетипову крону, що сформована горизонтально до поверхні землі, тому за деревом закріпилася назва Горизонтальний. Висота дерева становить 9,5 м, діаметр крони — 20 метри, обхват стовбура — 250 сантиметри (на висоті 80 сантиметрів).

Нагадаємо, що у серпні 2025 року у парку «Дружба» пожежа охопила щонайменше 25%. На щастя «Дуб горизонтальний» не постраждав. Однак декілька десятків гектарів вигоріло вщент.

Наслідки пожежі в парку «Дружба» у Миколаєві, 10 липня 2025 року. Фото: КП «Миколаївські Парки» Наслідки пожежі в парку «Дружба» у Миколаєві, 10 липня 2025 року. Фото: КП «Миколаївські Парки»

Після цього КП «Миколаївські Парки» не зверталося до поліції.

Також нагадаємо, що у березні 2023 року на Миколаївщині з’явилося шість нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.