Миколаїв ще не визначився зі співфінансуванням проєкту муніципального житла

Перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: МикВісті

Миколаїв досі знаходиться на етапі переговорів щодо двох проєктів муніципального та соціального житла. Також вивчаються фінансові можливості міста для співфінансування одного з них.

Про це 28 серпня на прессконференції розповів заступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

Скриншот презентації

Перший проєкт стосується дансько-української організації «Українські будинки для всіх» (UHFA). Наразі тривають переговори щодо підписання меморандуму про співпрацю.

За словами Ігря Набатова проєкт передбачає будівництва багатоквартирних будинків для доступного житла. Орієнтир — 150 квартир, з яких 40% має бути передано місту.

— Наразі ми знаходимось на стадії переговорів щодо підписання меморандуму, у пошуку найкращого варіанту щодо подальшої реалізації цього проєкту. Особливістю його є те, що замовником буде виступати не місто, а датська компанія, яка буде фінансувати це за власний рахунок, — зазначив він.

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Другий прєкт стосується Фонду муніципального орендного житла. Нагадаємо, що Миколаїв увійшов до числа перших п'яти українських міст, які отримають нове соціальне житло за новою пілотною програмою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та ЄС.

Ігор Набатов розповів, що у травні у Києві Миколаїв захистив запропоновану проєктну заявку.

— Різні концепції. Деякі громади пропонували будівництво не 300 квартир, як ми запропонували, а 900. Але це все залежить від можливостей тої чи іншої громади, адже є необхідність співфінансування частини цього проєкту на вартість ПДВ, яке нараховується не на всю суму проєкту, а на частину, яка передбачена законодавством. Тому зараз доволі складно навіть сказати про яку суму йде мова, — розповів заступник керівника департаменту.

Зараз розглядаються можливості Миколаєва для співфінансування.

— Зараз лист міністерства фінансів направлений офіційно до Миколаївської громади з питання підготовки відповідних документів щодо фінансових можливостей міста Миколаєва. Зараз з боку департаменту економічного розвитку готується відповідний пакет документів. Далі будемо дивитись, що з цього вийде. Але проєкт в будь-якому разі цікавий, тому що це розвиток наших територій, — зазначив Ігор Набатов.

Нагадаємо, у лютому 2026 року стало відомо, що Миколаїв подасть заявку на участь у експериментальному проєкті Кабміну зі створення фонду муніципального орендного житла. У разі відбору громади в місті планують збудувати житло для оренди із залученням донорських коштів.



Раніше, у січні 2026-го, повідомлялося, що данські інвестори збудують у Миколаєві до 10 тисяч квартир, частину з яких місто отримає як соціальне житло, а решту інвестор використовуватиме на власний розсуд.



Перед тим, у листопаді 2024 року, мер Олександр Сєнкевич повідомляв про плани створити комунальну компанію, яка займатиметься управлінням муніципальним житлом у Миколаєві — тоді ж у місті працювали над створенням відповідного житлового фонду.