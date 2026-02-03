Муніципальне житло під оренду: Миколаїв подасть заявку на участь у проєкті Кабміну

Миколаїв хоче долучитися до експерименту Кабміну з орендного житла. Фото: Мікрорайон Соляні, Autostrada

Миколаїв подасть заявку на участь в експериментальному проєкті Кабінету Міністрів України зі створення фонду муніципального орендного житла. У разі відбору громади в місті можуть збудувати житло для оренди із залученням донорських коштів.

Рішення про участь у проєкті депутати Миколаївської міської ради підтримали під час сесії 29 січня, повідомляють «МикВісті».

Як пояснила директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко, Кабмін уже ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту, а рішення ради потрібне для участі Миколаєва у відборі громад.

— Якщо Миколаїв оберуть учасником експерименту, у місті зможуть збудувати фонд муніципального житла для оренди. Умови реалізації, земельну ділянку та фінансування, зокрема за рахунок донорських коштів, визначать уже після відбору, — сказала Тетяна Шуліченко.

Наразі фінансування з міського бюджету для участі в експерименті не передбачене. Водночас у разі реалізації проєкту можуть розглядати співфінансування з бюджету Миколаєва, зокрема для покриття ПДВ. Остаточні умови фінансування визначатимуть після рішення про відбір громади.

Як відомом, у Миколаєві готуються до запуску проєкту муніципального житла. У листопаді 2024 року розпочали роботу над фондом та комунальною компанією, яка ним керуватиме.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що це допоможе забезпечити житлом переселенців та соціально вразливі категорії. Частина квартир буде здаватися за ринковими цінами, частина — за пільговими тарифами.

Крім того, данські інвестори планують збудувати до 10 тисяч квартир у Миколаєві. Частину місто отримає як соціальне житло, решту інвестор використає на свій розсуд.