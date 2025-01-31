Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Анна Гакман
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7:46, 31 січня, 2025
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Сьогодні, 31 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. 7 Слобідська;
- вул. Ковальська;
- вул. Погранична.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 7 Слобідська;
- вул. Ковальська;
- пров. 10 Лінія;
- пров. 2 Бульварний;
- вул. 10 Лінія;
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Лінія;
- вул. 3 Повздовжня;
- пров. Весняний;
- пров. Перемоги;
- пров. Ювілейний;
- вул. Дмитра Кременя;
- вул. Передова;
- вул. 10 Поздовжня;
- вул. 11 Поздовжня;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. 5 Лінія;
- А проїзд;
- Б проїзд;
- Г проїзд;
- вул. 3 Лінія.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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