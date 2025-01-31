Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла. Фото: Getty Images

Сьогодні, 31 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 7 Слобідська;

вул. Ковальська;

вул. Погранична.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 7 Слобідська;

вул. Ковальська;

пров. 10 Лінія;

пров. 2 Бульварний;

вул. 10 Лінія;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 3 Повздовжня;

пров. Весняний;

пров. Перемоги;

пров. Ювілейний;

вул. Дмитра Кременя;

вул. Передова;

вул. 10 Поздовжня;

вул. 11 Поздовжня;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 5 Лінія;

А проїзд;

Б проїзд;

Г проїзд;

вул. 3 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.