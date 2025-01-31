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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла. Фото: Getty ImagesВідключення світла. Фото: Getty Images

Сьогодні, 31 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Погранична.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. Ковальська;
  • пров. 10 Лінія;
  • пров. 2 Бульварний;
  • вул. 10 Лінія;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Лінія;
  • вул. 3 Повздовжня;
  • пров. Весняний;
  • пров. Перемоги;
  • пров. Ювілейний;
  • вул. Дмитра Кременя;
  • вул. Передова;
  • вул. 10 Поздовжня;
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 5 Лінія;
  • А проїзд;
  • Б проїзд;
  • Г проїзд;
  • вул. 3 Лінія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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