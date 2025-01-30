У авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив, – Трамп

Автомобілі аварійної служби стоять біля місця аварії пасажирського літака в річці Потомак, недалеко від Вашингтона, США, 29 січня 2025 року. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що у результаті авіакатастрофи у Вашингтоні ніхто не вижив.

Про це він заявив сьогодні, 30 січня, на пресконференції.

«На жаль, тих, хто вижив, немає. Це була темна та болісна ніч у столиці нашої країни та в історії нашої країни та трагедія жахливих масштабів», — сказав Дональд Трамп.

За словами Трампа, наразі ще не визначено, що стало причиною цієї катастрофи.

«У нас є декілька ідей, але ми з’ясуємо, як сталася ця катастрофа, і подбаємо про те, щоб нічого подібного ніколи не повторилося. Військові проведуть системне та всебічне розслідування. Наш новий міністр транспорту, Шон Даффі, його другий день на роботі, коли це сталося, це було важко. Ми будемо працювати, не покладаючи рук», — сказав президент США.

У ніч на 30 січня поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час заходу на посадку. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак. Зазначимо, що на борту літака перебували 64 людини, а в армійському вертольоті — троє солдатів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що він повністю поінформований про авіакатастрофу та стежить за ситуацією. Пізніше Президент США поширив допис, де заявив, авіатрощі «здається, слід було запобігти».

На подію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив підтримку президенту США Дональду Трампу і американському народу.