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Викрав автомобіль, щоб швидше дістатися додому: поліція підозрює жителя Баштанки

У Миколаєві невідомий викрав автомобіль ВАЗ 21011, який був припаркований біля залізничного вокзалу. Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Баштанщини про те, що неподалік міста, у балці, він знайшов покинутий ВАЗ.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідство встановило, що автомобіль викрав 20-річний мешканець Баштанки. У ході розслідування правоохоронці зʼясували, що він приїхав у Миколаїв до товариша у справах. Запізнившись на потяг, вирішив викрасти авто, щоб швидше дістатись додому.

Жителя Баштанки підозрюють у викраденні автомобіля. Фото: НацполіціяЖителя Баштанки підозрюють у викраденні автомобіля. Фото: Нацполіція
Жителя Баштанки підозрюють у викраденні автомобіля. Фото: НацполіціяЖителя Баштанки підозрюють у викраденні автомобіля. Фото: Нацполіція

Жителю Баштанки повідомили про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують жителя Миколаєва у вчиненні крадіжки в одному із супермаркетів міста.

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