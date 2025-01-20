У Миколаєві поліція затримала чоловіка за крадіжку в супермаркеті

У Миколаєві підозрюють чоловіка за крадіжку в супермаркеті. Фото: Нацполіція

Правоохоронці обвинувачують жителя Миколаєва у вчиненні крадіжки в одному із супермаркетів міста.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 19 січня від працівника одного з супермаркетів надійшло повідомлення про викрадення товару.

За інформацією поліції, 38-річний чоловік викрав продукти харчування, елітні алкогольні напої та товари гігієни на суму понад 11 тисяч гривень. Він проніс товари через касу самообслуговування.

Також додали, що наприкінці року чоловік тільки звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

Наразі слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, 30-річну жительку Одеського району, підозрюють у привласненні грошей з каси аптек. За три дні вона забрала 42 тисячі гривень. За це їй загрожує вісім років ув’язнення.