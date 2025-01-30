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Правоохоронці розшукують 16-річну дівчину, яка зникла у Миколаєві

У Миколаєві поліція розшукує 16-річну Ольгу Дашковець, фото з Facebook Національної поліціїУ Миколаєві поліція розшукує 16-річну Ольгу Дашковець, фото з Facebook Національної поліції

У Миколаєві поліція розшукує 16-річну Ольгу Дашковець, яка 29 січня пішла з дому по вулиці Колодязній і досі не повернулась. Матір дівчинки звернулась до правоохоронців з проханням про допомогу у пошуках.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За інформацією поліції, дівчина була одягнена у сіру куртку, чорні джинси та бежеві домашні туфлі. Вона має зріст 155 см, спортивну статуру і світле волосся. Усі, хто має будь-яку інформацію щодо місцезнаходження Ольги, можуть звертатися до поліції за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06 або 102.

Нагадаємо, за 2024 рік до поліції Миколаївщини надійшла 441 заява про зникнення дітей, усіх неповнолітніх поліцейські розшукали. В тому числі, 432 дитини знайшли упродовж доби.

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