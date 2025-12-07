  • неділя

РФ оголосила в міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді

РФ оголосила в міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді. Фото: МадярРФ оголосила в міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді. Фото: Мадяр

Слідчий комітет РФ оголосив у міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого, як «Мадяр».

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами Бровді, рішення російська сторона ухвалила 5 грудня. Йому «тероризм» та «вбивство» російської воєнкорки Ганни Прокоф’євої.

«Мадяр» оприлюднив фрагменти матеріалів із пропагандистських ресурсів РФ, де йдеться, що Слідчий комітет буцімто заочно звинувачує його в причетності до загибелі кореспондентки Першого каналу. За версією російських слідчих, вона загинула внаслідок «теракту в Курській області», а нібито сам Бровді віддав наказ дистанційно замінувати дороги в регіоні.

У відомстві заявили, що підрив автомобіля з російськими громадянами, серед яких була й Прокоф’єва, став наслідком цього наказу. Після цього Бровді оголосили в міжнародний розшук, а справу проти нього назвали «майже завершеною».

Сам «Мадяр» відповів на звинувачення з іронією та процитував відому фразу.

— Пам’ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: «Аннушка уже разлила масло», — написав Роберт Бровді.

Раніше повідомлялось, що українські Сили безпілотних систем завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу у РФ та Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій Луганщині.

