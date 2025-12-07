РФ оголосила в міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді. Фото: Мадяр

Слідчий комітет РФ оголосив у міжнародний розшук командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого, як «Мадяр».

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами Бровді, рішення російська сторона ухвалила 5 грудня. Йому «тероризм» та «вбивство» російської воєнкорки Ганни Прокоф’євої.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Мадяр» оприлюднив фрагменти матеріалів із пропагандистських ресурсів РФ, де йдеться, що Слідчий комітет буцімто заочно звинувачує його в причетності до загибелі кореспондентки Першого каналу. За версією російських слідчих, вона загинула внаслідок «теракту в Курській області», а нібито сам Бровді віддав наказ дистанційно замінувати дороги в регіоні.

У відомстві заявили, що підрив автомобіля з російськими громадянами, серед яких була й Прокоф’єва, став наслідком цього наказу. Після цього Бровді оголосили в міжнародний розшук, а справу проти нього назвали «майже завершеною».

Сам «Мадяр» відповів на звинувачення з іронією та процитував відому фразу.

— Пам’ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: «Аннушка уже разлила масло», — написав Роберт Бровді.

Раніше повідомлялось, що українські Сили безпілотних систем завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу у РФ та Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій Луганщині.