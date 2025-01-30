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У Сумах від російського удару по багатоповерхівці загинуло 9 людей, серед постраждалих — 8-річна дівчинка

У Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС СумщиниУ Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС Сумщини

У Сумах завершилися пошукові роботи після влучання російського безпілотника в багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу загинуло 9 осіб, ще 13 отримали травми, серед них — 8-річна дівчинка.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області.

Зазначається, що упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали.

«Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Травмовано 13 осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів. Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину Росії - прямого удару по цивільних», – йдеться у повідомленні.

Крім того, розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.

У Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС СумщиниУ Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС Сумщини
У Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС СумщиниУ Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС Сумщини
У Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС СумщиниУ Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС Сумщини
У Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС СумщиниУ Сумах завершилися пошукові роботи, фото: ДСНС Сумщини

Нагадаємо, вночі 30 січня у Сумах безпілотник російських військ влучив у багатоповерховий будинок, що призвело до численних руйнувань

Для безпечного демонтажу аварійних конструкцій фахівці ДСНС використовують спеціальне обладнання, зокрема плазморіз - для розрізання важкодоступних металевих елементів.

 

 

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