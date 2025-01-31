На Миколаївщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинув пасажир
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- Даріна Мельничук
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17:51, 31 січня, 2025
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У четвер, 30 січня, приблизно о 20:00 на Миколаївщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Citroen C5 та двох вантажівок DAF з напівпричепами.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент стався на автодорозі «Кропивницький — Миколаїв» між селами Семенівка та Возсіятське Єланецької громади Вознесенського району.
За даними правоохоронців, внаслідок зіткнення транспортних засобів 55-річний водій та 48-річний пасажир легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження, але від надання медичної допомоги відмовилися. Однак, пізніше пасажир Citroen помер на місці події.
Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, 30 січня, сталась дорожньо-транспортна пригода на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. У водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння.
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