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На Миколаївщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинув пасажир

У Вознесенському районі 30 січня сталась ДТП. Фото: НацполіціяУ Вознесенському районі 30 січня сталась ДТП. Фото: Нацполіція

У четвер, 30 січня, приблизно о 20:00 на Миколаївщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Citroen C5 та двох вантажівок DAF з напівпричепами.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент стався на автодорозі «Кропивницький — Миколаїв» між селами Семенівка та Возсіятське Єланецької громади Вознесенського району. 

За даними правоохоронців, внаслідок зіткнення транспортних засобів 55-річний водій та 48-річний пасажир легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження, але від надання медичної допомоги відмовилися. Однак, пізніше пасажир Citroen помер на місці події.

У Вознесенському районі 30 січня сталась ДТП. Фото: НацполіціяУ Вознесенському районі 30 січня сталась ДТП. Фото: Нацполіція
У Вознесенському районі 30 січня сталась ДТП. Фото: НацполіціяУ Вознесенському районі 30 січня сталась ДТП. Фото: Нацполіція

Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, 30 січня, сталась дорожньо-транспортна пригода на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. У водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння. 

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