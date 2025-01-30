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Нетверезий водій скоїв ДТП на Миколаївщині: його позбавили права керувати

ДТП на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. Фото: Патрульна поліціяДТП на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

У четвер, 30 січня, близько 3-ї години сталась дорожньо-транспортна пригода на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

Поліцейські встановили, що водій, керуючи автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням та зіткнувся зі спорудою, що складалась з бетонних блоків. Крім цього, у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння. 

«На питання про його стан чоловік повідомив, що випив алкогольні напої вже після ДТП, не здогадуючись, що це також незаконно. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився», — йдеться у повідомленні.

Патрульні склали протоколи за статтею 124 «Порушення ПДР, які призвели до ДТП», за частиною 4 статті 130 «Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю» та за частиною 5 статті 126 «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування транспортним засобом» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 24 січня, у Миколаєві зіштовхнулись три автомобілі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.

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