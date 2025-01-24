У Миколаєві внаслідок ДТП загинуло дві людини

У Миколаєві сталась 24 січня ДТП. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 24 січня, у Миколаєві зіштовхнулись три автомобілі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що близько 13:40 на вулиці 1 Лінія, в районі перехрестя з проспекту Миру зіштовхнулись легкові автомобілі Infiniti, Skoda та ВАЗ.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів 69-річна пасажирка ВАЗу загинула на місці події. 74-річний водій цього ж авто помер в кареті швидкої допомоги», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві сталась 24 січня ДТП. Фото: Нацполіція У Миколаєві сталась 24 січня ДТП. Фото: Нацполіція

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, що передбачає частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».

Крім цього, 32-річного водія Infiniti слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Дальницькій легковий автомобіль врізався у стелу АЗС. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.