В Одесі судитимуть посадовицю за закупку генераторів для шкіл по завищеній ціні

Генератор, який закупили за завищеною ціною. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть посадовицю комунальної установи, яку звинувачують у закупівлі генераторів для шкіл міста за завищеною ціною. Переплата склала понад 1,3 мільйона гривень.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, комунальним підприємством був укладений договір на закупівлю 17 бензогенераторів на суму 3,2 мільйона гривень.

За даними правоохоронців, фахівчиня не провела необхідний аналіз ринку перед підписанням угоди. Через це, генератори були закуплені за вищою ціною, з бюджетних коштів переплатили понад 1,3 мільйони гривень. Прокуратура подала позов для відшкодування завданих збитків.

Раніше повідомлялось, що депутата Одеської обласної ради судитимуть за обвинуваченням у розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі вуличних ліхтарів.