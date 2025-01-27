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Депутата з Одещини обвинувачують у розкраданні ₴16 млн на закупівлі вуличних ліхтарів

Депутата з Одещини судитимуть за розкрадання бюджетних коштів, фото: stolb.com.uaДепутата з Одещини судитимуть за розкрадання бюджетних коштів, фото: stolb.com.ua

Депутата Одеської обласної ради судитимуть за обвинуваченням у розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі вуличних ліхтарів.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, у 2018-2020 роках депутат разом із спільниками організував схему, щоб обійти електронну систему закупівель. Вони штучно розділили закупівлю на частини, кожна з яких коштувала до 1,5 мільйона гривень, що дозволило укладати договори без тендерів.

У результаті підрядник завищив вартість світильників більш ніж у шість разів. Крім того, депутат організував підроблення актів приймання виконаних робіт. Через ці дії державний бюджет втратив 16,4 мільйона гривень.

Слід зазначити, що серед обвинувачених окрім депутата — директор підконтрольного йому товариства та колишній селищний голова однієї з територіальних громад Одещини.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України оголосили дві підозри Юрію Кормишкіну. Мова йде про недостовірне декларування та легалізацію коштів, які його дружина отримала від батька в якості подарунка. А у понеділок, 27 січня, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 мільйонів гривень.

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