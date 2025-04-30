Відправив бійців ремонтувати квартиру замість виконання бойових завдань: на Одещині затримали підозрюваного командира

Затримання підозрюваного командира. Фото: ДБР

На Одещині командира одного з військових частин підозрюють у використанні чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Військовослужбовці робили ремонт у його квартирі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, у грудні 2024 року посадовець направив бійців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. З того час у і до квітня цього року військові, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

«Попри відсутність на службі, вони отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. У цей самий час інші військові цієї частини виконували бойові завдання на передовій», - йдеться у повідомленні.

Військові робили ремот у квартирі командира. Фото: ДБР Військові робили ремот у квартирі командира. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. Підполковнику повідомлено про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що перед судом постануть командир батальйону матеріального забезпечення та заступник командира військової частини з логістики — їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем.