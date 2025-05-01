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Суд відправив під арешт жителя Вознесенська, який кинув гранату в поліцейських: йому загрожує довічне

Вознесенця відправили під арешт: він кинув гранату у поліцію. Фото: Миколаївська обласна прокуратураВознесенця відправили під арешт: він кинув гранату у поліцію. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Жителю міста Вознесенськ у Миколаївській області, який кинув гранату в поліцейських, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що 48-річний підозрюється у посяганні на життя працівників правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю.

28 квітня два екіпажі інспекторів сектору реагування патрульної поліції прибули за викликом через сімейну сварку. Чоловік на місці поводився агресивно і вступив у конфлікт з правоохоронцями, а під час спроби його затримання кинув у їхній бік вибуховий пристрій.

Через вибух загинув 21-річний поліцейський, ще троє його колег зазнали осколкових поранень кінцівок та були госпіталізовані.

За рішенням суду чоловіка відправлено під арешт, за вчинене йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі Веселинове Миколаївської області невідомий кинув гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.

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