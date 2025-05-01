Зеленський ввів санкції проти Арестовича

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Фото: УП

У четвер, 1 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції нові санкції РНБО. До списку, зокрема, потрапили зокрема Олексій Арестович та Мирослав Олешко.

Укази про санкції опубліковано на сайті Офісу президента.

Санкції включають позбавлення державних нагород, блокування активів, зупинку торговельних операцій і транспортування ресурсів через Україну. Також передбачені заходи для запобігання виведенню капіталу за кордон, заборона на поширення медіа та інші фінансові та економічні обмеження. Деякі санкції діятимуть безстроково, а інші — протягом десяти років.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що нові санкції стосуються 15 фізичних і 36 юридичних осіб. Під обмеження потрапили люди, які поширюють наративи російської пропаганди, серед них:

політолог Костянтин Бондаренко;

голова забороненої в Україні партії Держава Дмитро Василець;

блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав з України 2023 року;

блогер Олексій Арестович, який перебуває за кордоном.

Як відомо, Олексій Арестович — український військовий і політичний аналітик, блогер та колишній радник Офісу Президента України. Останнім часом він зосереджений на коментуванні та аналізі військових дій в Україні, геополітичної ситуації, а також внутрішніх українських політичних питань.

Зокрема, Олексій Арестович висловив думку, що Україна може втратити ще більше територій та населення через затяжну війну, передбачивши, що у випадку програшу будуть шукати винних серед керівництва країни​.

Крім того, він закликав «зупинити безглузду бійню», через те, що війна зайшла в глухий кут на стратегічному рівні, адже ні Україна, ні РФ «не мають сил радикально змінити ситуацію».що спричинило хвилю обурення у суспільстві, оскільки багато хто вважає це зрадницькою позицією під час активної фази війни.

Також Олексій Арестович висловлювався стосовно проведення мобілізації. На його думку, мобілізація руйнує економіку України, адже багато людей виїжджають з країни, уникаючи служби в армію.

У липні 2024 року Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім сказав, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович «збився зі шляху».

Нагадаємо, що 18 квітня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів.