Соліст «Бумбоксу» Хливнюк отримав звання заслуженого артиста України

Андрій Хливнюк. Фото: соцмережі соліста

Президент України Володимир Зеленський присвоїв фронтмену гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку почесне звання заслуженого артиста України.

Відповідний указ оприлюднили 15 липня з нагоди Дня Української Державності.

Згідно з документом, музиканта відзначили за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також вагомий внесок у розвиток суспільного життя.

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«Присвоїти почесне звання «Заслужений артист України» Хливнюку Андрію Володимировичу — співакові, вокалістові гурту «Бумбокс», — йдеться у документі.

Андрій Хливнюк народився у Черкасах. У 2004 році разом із гітаристом Андрієм Самойлом заснував гурт «Бумбокс», який став одним із найвідоміших українських рок-гуртів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Хливнюк вступив до лав територіальної оборони Києва. Тоді він записав відео, на якому у військовій формі виконує українську народну пісню «Ой у лузі червона калина». Ролик швидко став одним із символів українського спротиву та набув світової популярності.

У 2023 році музиканта також нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради підтримали зміни до Положення про міські відзнаки та почесні звання.