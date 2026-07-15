 Соліст «Бумбоксу» Хливнюк отримав звання заслуженого артиста України

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Головна Новини Суспільство 14:38, 15 липня, 2026

Соліст «Бумбоксу» Хливнюк отримав звання заслуженого артиста України

Андрій Хливнюк. Фото: соцмережі солістаАндрій Хливнюк. Фото: соцмережі соліста

Президент України Володимир Зеленський присвоїв фронтмену гурту «Бумбокс» Андрію Хливнюку почесне звання заслуженого артиста України.

Відповідний указ оприлюднили 15 липня з нагоди Дня Української Державності.

Згідно з документом, музиканта відзначили за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також вагомий внесок у розвиток суспільного життя.

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«Присвоїти почесне звання «Заслужений артист України» Хливнюку Андрію Володимировичу — співакові, вокалістові гурту «Бумбокс», — йдеться у документі.

Андрій Хливнюк народився у Черкасах. У 2004 році разом із гітаристом Андрієм Самойлом заснував гурт «Бумбокс», який став одним із найвідоміших українських рок-гуртів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Хливнюк вступив до лав територіальної оборони Києва. Тоді він записав відео, на якому у військовій формі виконує українську народну пісню «Ой у лузі червона калина». Ролик швидко став одним із символів українського спротиву та набув світової популярності.

У 2023 році музиканта також нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради підтримали зміни до Положення про міські відзнаки та почесні звання.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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