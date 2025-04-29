На Одещині посадовця ТЦК підозрюють у фальсифікації даних військовозобов’язаних. Фото: ДБР

Посадовця з Подільського центру комплектування в Одеській області підозрюють в тому, що він за гроші змінював дані в електронному реєстрі призовників «Оберіг». Це допомагало чоловікам уникнути мобілізації.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, він почав займатися цим у кінці 2024 року, вносячи фальшиві дані щодо розшуку та військового обліку конкретних осіб.

Слідство встановило, що таким шляхом скористалися 12 чоловіків, частина з них покинула Україну. За кожну зміну даних посадовець брав 3 тисячі доларів.

Його підозрюють у незаконному втручанні в роботу електронної системи (частина 1 статті 362 КК України). Зараз вирішується питання про запобіжний захід та його відсторонення. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.