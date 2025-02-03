  • понеділок

    3 лютого, 2025

  • 0.6°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджено будинок та електромережу

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Вчора, 2 лютого, росіяни пʼять разів обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок однієї з атак у селі Парутине пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 49 будинків. Зазначається, що пошкодження вдалося оперативно ліквідувати.

Крім цього, вчора о 8:52 російська армія атакувала дроном FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, також вночі 2 лютого у Миколаївській області через падіння збитих безпілотників вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський прокоментував скандал в АОЗ: «Умєров може робити все, щоб не було пауз у постачанні зброї»
Рятувальники завершили розбір завалів дому у Полтаві: там загинули 14 людей
«Успіх противника став можливим через нашу оперативну неготовність», — генерал Назаров
Реклама

Читайте також:

новини

Ще сім громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть менше за електроенергію

Аліна Квітко
новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

«Успіх противника став можливим через нашу оперативну неготовність», — генерал Назаров
Рятувальники завершили розбір завалів дому у Полтаві: там загинули 14 людей
Зеленський прокоментував скандал в АОЗ: «Умєров може робити все, щоб не було пауз у постачанні зброї»

«Успіх противника став можливим через нашу оперативну неготовність», — генерал Назаров

Шматки бетону можуть впасти на голову: миколаївці просять відремонтувати колони на вході у містечко «Казка»