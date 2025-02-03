Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджено будинок та електромережу

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Вчора, 2 лютого, росіяни пʼять разів обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок однієї з атак у селі Парутине пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 49 будинків. Зазначається, що пошкодження вдалося оперативно ліквідувати.

Крім цього, вчора о 8:52 російська армія атакувала дроном FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, також вночі 2 лютого у Миколаївській області через падіння збитих безпілотників вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки.