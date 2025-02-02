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На Миколаївщині через падіння збитих безпілотників пошкоджені п'ять будинків

Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок на Миколаївщині. Архівне фото «НикВести»Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок на Миколаївщині. Архівне фото «НикВести»

Уночі 2 лютого у Миколаївській області через падіння збитих безпілотників вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У ніч на 2 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».

«Через падіння уламків у Баштанському районі вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних будинків. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Також у Миколаївському районі 1 лютого о 13:23 ворог атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 31 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник Shahed 131/136. Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі пошкоджені приватні будинки.

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