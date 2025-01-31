На Миколаївщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки: деякі мешканці залишились без світла

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Вночі 31 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що пошкоджень зазнали вікна, дах та огорожі трьох приватних будинків.

Крім цього знеструмлено 25 абонентів, заходи з відновлення електропостачання вже вживаються. Постраждалих немає.

Також 30 січня о 17:55 росіяни з міномету обстрілювали акваторію Очаківської громади.

Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.