На Миколаївщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки: деякі мешканці залишились без світла
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- Марія Хаміцевич
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8:12, 31 січня, 2025
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Вночі 31 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що пошкоджень зазнали вікна, дах та огорожі трьох приватних будинків.
Крім цього знеструмлено 25 абонентів, заходи з відновлення електропостачання вже вживаються. Постраждалих немає.
Також 30 січня о 17:55 росіяни з міномету обстрілювали акваторію Очаківської громади.
Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.
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