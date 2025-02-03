Багатодітна мати з Миколаївщини, якій нещодавно пересадили легені, померла в лікарні

Маргарита Смілянець. Фото з її Instagram-сторінки

Багатодітна мама з Миколаївщини Маргарита Смілянець, якій у грудні 2024 року виконали трансплантацію легень, померла у лікарні.

Цю інформацію для «УП. Життя» підтвердили в Інституті серця МОЗ України.

Повідомляється, що Маргарита Смілянець у 2018 році невдало чхнула. Через це у жінки розірвалися тканини в одній легені. Відтоді розпочалося її лікування. Згодом жінка підхопила грибок, який виявили надто пізно. Невдовзі їй діагностували пневмоторакс. Після чого лікарі повідомили жінці, що її може врятувати лише пересадка легень.

Маргарита Смілянець чекала на операцію понад 5 років. 6 грудня 2024 року їй провели трансплантацію легень. Донором для неї став 13-річний хлопчик з Одещини, у якого діагностували гостре порушення мозкового кровообігу. Згоду на вилучення органів надали його батьки.

Нагадаємо, що в інституті серця Міністерства охорони здоров'я провели першу в історії України повторну трансплантацію серця. Унікальну операцію виконали 30-річному пацієнту Петру, для якого це вже третє серце.