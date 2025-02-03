У Південноукраїнську оголосили підозру двом неповнолітнім за побиття 14-річної дівчини

У Південноукраїнську розслідують побиття 14-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

У вересні минулого року в Південноукраїнську троє дівчат віком від 14 до 16 років, у присутності інших підлітків, побили 14-річну дівчинку в місцевому парку і зняли цей інцидент на телефон.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що до відділення поліції заява від місцевої мешканки про побиття її неповнолітньої доньки, надійшла 28 січня. За словами жінки, про подію вона дізналась від вчительки, яка виявила відео з протиправними діями у телефоні одного з учнів.

За даними правоохоронців, восени ні свідки події, ні батьки потерпілої до поліції не зверталися.

Слідчі повідомили двом дівчатам 16 та 17 років повідомили про підозру за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України «Катування». Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відносно третьої учасниці події, яка на момент вчинення злочину не досягла віку кримінальної відповідальності, слідчі направлять до суду клопотання про застосування примусового заходу виховного характеру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині повідомили про підозру 16-річній дівчині за побиття підлітка у Первомайську.