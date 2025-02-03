  • понеділок

    3 лютого, 2025

  • 0.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську оголосили підозру двом неповнолітнім за побиття 14-річної дівчини

У Південноукраїнську розслідують побиття 14-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Корреспондент.netУ Південноукраїнську розслідують побиття 14-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

У вересні минулого року в Південноукраїнську троє дівчат віком від 14 до 16 років, у присутності інших підлітків, побили 14-річну дівчинку в місцевому парку і зняли цей інцидент на телефон.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що до відділення поліції заява від місцевої мешканки про побиття її неповнолітньої доньки, надійшла 28 січня. За словами жінки, про подію вона дізналась від вчительки, яка виявила відео з протиправними діями у телефоні одного з учнів.

За даними правоохоронців, восени ні свідки події, ні батьки потерпілої до поліції не зверталися.

Слідчі повідомили двом дівчатам 16 та 17 років повідомили про підозру за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України «Катування». Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відносно третьої учасниці події, яка на момент вчинення злочину не досягла віку кримінальної відповідальності, слідчі направлять до суду клопотання про застосування примусового заходу виховного характеру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині повідомили про підозру 16-річній дівчині за побиття підлітка у Первомайську.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Викрав автомобіль, щоб швидше дістатися додому: поліція підозрює жителя Баштанки
У Коблевому стався вибух на подвірʼї приватного будинку
Поліція Миколаївщини оголосила підозру підлітку за побиття 12-річної дитини
Реклама

Читайте також:

новини

«Місця для захоронення вистачить на рік»: на Мішковському кладовищі проводять рекультивацію

Аліна Квітко
новини

Ще сім громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть менше за електроенергію

Аліна Квітко
новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Поліція Миколаївщини оголосила підозру підлітку за побиття 12-річної дитини
У Коблевому стався вибух на подвірʼї приватного будинку
Викрав автомобіль, щоб швидше дістатися додому: поліція підозрює жителя Баштанки

«Місця для захоронення вистачить на рік»: на Мішковському кладовищі проводять рекультивацію

За тиждень на Миколаївщині збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ

2 години тому

«Літній сезон під ризиком», — біолог про наслідки викиду мазуту на пляжах Одещини

Юлія Бойченко

Головне сьогодні