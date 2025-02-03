Обстріли РФ припортовій інфраструктурі Одещини завдали довкіллю ₴1,2 млн збитків

Наслідки російських обстрілів в Одеській області, 29 січня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок російського обстрілу 29 січня цього року припортової інфраструктури в Кілія, що на Одещині, сталася масштабна пожежа. Екологи оцінили збитки завдані довкіллю у 1,2 мільйона гривень.

Як повідомили у Держекоінспекції, вогонь охватив виробничі цехи площею 4800 квадратних метрів. В атмосферу потрапило майже 400 тонн шкідливих речовин діоксиду вуглецю.

Усі дані передані до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, де їх внесуть до реєстру збитків, спричинених російською агресією.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу 14 грудня 2024 року в Одеському районі постраждали об’єкти критичної інфраструктури. Довкіллю було завдано збитків більше ніж 3,3 мільйона гривень.