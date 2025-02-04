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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули пʼятеро дітей

В Україну повернули пʼятеро дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Ілюстраційне фото: Українська правдаВ Україну повернули пʼятеро дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Ілюстраційне фото: Українська правда

У вівторок, 4 лютого, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще пʼятеро дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, врятували трьох хлопчиків та двох дівчаток, віком від 8 років до 17 років. Разом із ними повернули ще одну особу з числа дітей-сиріт. 

«Усі вони — в безпеці, отримують необхідну допомогу, в тому числі медичну та психологічну», — додав Олександр Прокудін.

Зазначається, що рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента «Bring Kids Back UA» та діяльності команди «Save Ukraine». 

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій України повернули п'ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років. 

Раніше з тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 17-річного хлопця, який пережив катування росіян.

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