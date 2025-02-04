Росіяни вдарили по центру Ізюму: вже 4 загиблих, рятувальники шукають постраждалих під завалами

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото ДСНС

У вівторок, 4 лютого, російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині. Загинули чотири людини, також є поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, росіяни застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували.

Крім того, ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, що 1 лютого російській війська завдали удару по Полтаві, зафіксовано влучання в житловий будинок. Тоді загинуло 14 людей.