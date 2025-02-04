  • вівторок

    4 лютого, 2025

  • 2.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 2.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили по центру Ізюму: вже 4 загиблих, рятувальники шукають постраждалих під завалами

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото ДСНСРятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото ДСНС

У вівторок, 4 лютого, російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині. Загинули чотири людини, також є поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, росіяни застосували балістичну ракету. На місці атаки в центральній частині міста працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок. Відомо про чотирьох загиблих. Ще 20 людей постраждали, з них пʼятьох госпіталізували.

Крім того, ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, що 1 лютого російській війська завдали удару по Полтаві, зафіксовано влучання в житловий будинок. Тоді загинуло 14 людей.

Останні новини про: Харківщина

Росіяни дроном атакували авто на Харківщині: загинув суддя Верховного суду
Внаслідок нічної російської атаки Харківщини постраждала 21 людина, з них пʼять дітей
В Ізюмі вже п’ятеро загиблих, більше 30 людей поранені
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Департаменту енергетики Миколаєва знадобилось 5 років, щоб доробити укоси майже в сотні будинках після заміни вікон

Аліна Квітко
новини

Утриматись від обрізки дерев на 3 роки, — Департамент ЖКГ Миколаєва підготував пропозицію на сесію

Юлія Бойченко
новини

Європейський банк розглядає дві можливості допомоги Миколаєву з житлом: відбудова зруйнованого або будівництво соціального

Юлія Бойченко
новини

У центрі Миколаєва продають приміщення кондитерської та піцерії «Челентано» за $380 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: Харківщина

В Ізюмі вже п’ятеро загиблих, більше 30 людей поранені
Внаслідок нічної російської атаки Харківщини постраждала 21 людина, з них пʼять дітей
Росіяни дроном атакували авто на Харківщині: загинув суддя Верховного суду

Департаменту енергетики Миколаєва знадобилось 5 років, щоб доробити укоси майже в сотні будинках після заміни вікон

Утриматись від обрізки дерев на 3 роки, — Департамент ЖКГ Миколаєва підготував пропозицію на сесію

1 година тому

На Миколаївщині судитимуть посадовців пожежного підрозділу за привласнення понад ₴300 тисяч

СУСПІЛЬСТВО

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні