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Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура

Російські війська обстріляли одне депо. Фото: Російські війська обстріляли одне депо. Фото: «Укрзалізниця»

У вівторок, 4 лютого, російські війська обстріляли одне з залізничних депо на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що інфраструктура та приміщення структурного підрозділу сильно пошкоджені, уламки завдали шкоди пасажирському рухомому складу.

«Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав», — йдеться в повідомленні.

Наразі «Укрзалізниця» вивела на маршрути резервні поїзди.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2025 року зросла вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. 

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