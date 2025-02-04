Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура
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- Альона Коханчук
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13:55, 04 лютого, 2025
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У вівторок, 4 лютого, російські війська обстріляли одне з залізничних депо на Дніпропетровщині.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Зазначається, що інфраструктура та приміщення структурного підрозділу сильно пошкоджені, уламки завдали шкоди пасажирському рухомому складу.
«Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав», — йдеться в повідомленні.
Наразі «Укрзалізниця» вивела на маршрути резервні поїзди.
Нагадаємо, що з 1 лютого 2025 року зросла вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини.
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