В Ізюмі вже п’ятеро загиблих, більше 30 людей поранені
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- Альона Коханчук
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14:24, 04 лютого, 2025
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Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по середмістю Ізюма збільшилася до 38, загинуло п’ятеро людей.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Серед постраждалих 15-річна дівчина.
«Госпіталізовано 7 людей. 5 людей загинули», — зазначив Олег Синєгубов.
За його словами, зараз проводиться поквартирний обхід, аби визначити, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна.
Після ракетного удару президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор і захистити життя.
Він відзначив, що з жорстокістю ракетних ударів, які росіяни завдають по мирних містах, неможливо примиритись.
«Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя», — впевнений президент.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 лютого, російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині.У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок.
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