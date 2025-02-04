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В Ізюмі вже п’ятеро загиблих, більше 30 людей поранені

Постраждала адмінбудівля в Ізюмі. Фото: Telegram-канал Олега СинєгубоваПостраждала адмінбудівля в Ізюмі. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по середмістю Ізюма збільшилася до 38, загинуло п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед постраждалих 15-річна дівчина.

«Госпіталізовано 7 людей. 5 людей загинули», — зазначив Олег Синєгубов.

За його словами, зараз проводиться поквартирний обхід, аби визначити, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна.

Наслідки удару по Ізюму. Фото: Telegram-канал Олега СинєгубоваНаслідки удару по Ізюму. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова
В Ізюмі госпіталізовано 7 людей. 5 людей загинули. Фото: Telegram-канал Олега СинєгубоваВ Ізюмі госпіталізовано 7 людей. 5 людей загинули. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Після ракетного удару президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор і захистити життя.

Він відзначив, що з жорстокістю ракетних ударів, які росіяни завдають по мирних містах, неможливо примиритись.

«Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя», —  впевнений президент.

Загинуло 5 людей. Фото: Telegram-канал Олега СинєгубоваЗагинуло 5 людей. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова
Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Ізюму збільшилася до 38. Фото: Telegram-канал Олега СинєгубоваКількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Ізюму збільшилася до 38. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Нагадаємо, що у вівторок, 4 лютого, російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині.У місті частково зруйновані адміністративні будівлі, пошкоджений житловий пʼятиповерховий будинок.

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