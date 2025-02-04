Житель Очакова пробіг вулицями міста маршрут у формі «Тризуба»
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- Світлана Іванченко
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18:10, 04 лютого, 2025
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У неділю, 2 лютого, мешканець Очакова Всеволод Севастьянов пробіг вулицями прифронтового міста маршрут у вигляді «Тризуба».
Його дистанція склала майже п'ять кілометрів, а подолав він її за більш ніж 38 хвилин, пишуть «МикВісті».
Всеволод — автор бігового проєкту #CreativeRunDvizh. За його словами, забіг до 4000-го дня війни він присвятив своєму місту та всім захисникам України.
«Очаків — моє рідне місто, яке з перших днів війни обстрілює ворог. Біговий малюнок у вигляді «Тризуба» вулицями прифронтового міста — символ сили, незламності та боротьби за незалежність українського народу. Присвятив його всім захисникам і захисницям, які боронять мій Очаків та нашу країну, і тим, хто віддав своє життя за нашу свободу», — поділився Всеволод.
Слід зазначити, що Очаків та найближчі громади регулярно обстрілює російська армія. Так, 24 січня російські військові двічі вдарили дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївської області.
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