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Житель Очакова пробіг вулицями міста маршрут у формі «Тризуба»

У неділю, 2 лютого, мешканець Очакова Всеволод Севастьянов пробіг вулицями прифронтового міста маршрут у вигляді «Тризуба». 

Його дистанція склала майже п'ять кілометрів, а подолав він її за більш ніж 38 хвилин, пишуть «МикВісті». 

Маршрут, який пробіг мешканець Очакова у вигляді «Тризуба». Фото: Всеволод СевастьяновМаршрут, який пробіг мешканець Очакова у вигляді «Тризуба». Фото: Всеволод Севастьянов
Всеволод Севастьянов, який пробіг маршрут у вигляді «Тризуба» в Очакові. Фото: Всеволод СевастьяновВсеволод Севастьянов, який пробіг маршрут у вигляді «Тризуба» в Очакові. Фото: Всеволод Севастьянов

Всеволод — автор бігового проєкту #CreativeRunDvizh. За його словами, забіг до 4000-го дня війни він присвятив своєму місту та всім захисникам України.

«​Очаків — моє рідне місто, яке з перших днів війни обстрілює ворог. Біговий малюнок у вигляді «Тризуба» вулицями прифронтового міста — символ сили, незламності та боротьби за незалежність українського народу. Присвятив його всім захисникам і захисницям, які боронять мій Очаків та нашу країну, і тим, хто віддав своє життя за нашу свободу», — поділився Всеволод.

Слід зазначити, що Очаків та найближчі громади регулярно обстрілює російська армія. Так, 24 січня російські військові двічі вдарили дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївської області. 

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