Росіяни з FPV-дронів атакували дві громади Миколаївщини

Обстріл Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»

Учора, 4 лютого, росіяни обстрілювали з дронів дві громади Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 08:28 та 20:51 російська армія атакувала дронами FPV Очаків та акваторію Очаківської громади.

Крім того, росіяни двічі вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді. Постраждалих серед населення немає.

Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.