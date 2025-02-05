Росіяни з FPV-дронів атакували дві громади Миколаївщини
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 05 лютого, 2025
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Учора, 4 лютого, росіяни обстрілювали з дронів дві громади Миколаївської області.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що о 08:28 та 20:51 російська армія атакувала дронами FPV Очаків та акваторію Очаківської громади.
Крім того, росіяни двічі вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді. Постраждалих серед населення немає.
Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.
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