  • середа

    5 лютого, 2025

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни з FPV-дронів атакували дві громади Миколаївщини

Обстріл Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, архівне фото: «МикВісті»

Учора, 4 лютого, росіяни обстрілювали з дронів дві громади Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 08:28 та 20:51 російська армія атакувала дронами FPV Очаків та акваторію Очаківської громади.

Крім того, росіяни двічі вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді. Постраждалих серед населення немає.

Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.

Останні новини про: Війна в Україні

Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки
Якщо це буде єдиний варіант, я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, — Зеленський
На Херсонщині через російські удари одна людина загинула та ще восьмеро поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Керівництво «Казки» досі не перекрили аварійний вхід, на який поскаржились миколаївці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська область перша за приростом надходжень податку на зарплати від бізнесу

Катерина Середа
новини

У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Департаменту енергетики Миколаєва знадобилось 5 років, щоб доробити укоси майже в сотні будинках після заміни вікон

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через російські удари одна людина загинула та ще восьмеро поранені
Якщо це буде єдиний варіант, я готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, — Зеленський
Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки

Керівництво «Казки» досі не перекрило аварійний прохід, на який поскаржились миколаївці

Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві

2 години тому

Через мобілізацію у Миколаєві затягується будівництво колумбарію на Мішковському кладовищі

Головне сьогодні